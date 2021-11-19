Япония подумает над дипломатическим бойкотом Олимпиады в Пекине

Фумио Кисида. Фото: The Asahi Shimbun via Getty Images

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что власти страны поразмыслят над своей позицией по поводу дипломатического бойкота Олимпиады-2022, которая состоится в Пекине, передает Kyodo.

"У каждой страны есть свои позиции и идеи. Япония обдумает со своей точки зрения", ­– цитирует премьер-министра агентство.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена намерена объявить о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады. Однако чуть позже Белый дом отказался комментировать сообщения о бойкоте Олимпиады-2022. Представитель пресс-службы Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что этот вопрос также не поднимался во время виртуального саммита президента США и председателя КНР.

К слову, из Афин в Китай уже привезли олимпийский огонь XXIV зимних Игр 2022 года. Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942968-yaponiya-podumaet-nad-diplomaticheskim-boykotom-olimpiady-v-pekine/