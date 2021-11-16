Дипломатический бойкот Олимпиады в Китае объявит США

Олимпиада-2022. Фото: olympic.kz

Администрация президента США Джо Байдена намерена объявить о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады, которая пройдет в Пекине в 2022 году, пишет Lenta.ru.

По информации Washington Post, решение еще не доработано, однако американскому лидеру дали соответствующие рекомендации. Источники в администрации рассказали, что он примет их до конца месяца. В случае объявления бойкота президент и другие официальные лица Вашингтона не будут присутствовать на Олимпийских играх в китайской столице.

WP пишет, что бойкот планируется с целью отреагировать на нарушения прав человека со стороны китайского правительства без ущерба для американских спортсменов. При этом отмечается, что указанная мера не связана с онлайн встречей Байдена с лидером Китая Си Цзиньпином, которая прошла 16 ноября.

В мае текущего года спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призывала международное сообщество объявить о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Китае.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1942515-diplomaticheskiy-boykot-olimpiady-v-kitae-obyavit-ssha/