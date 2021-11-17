Белый дом отказался комментировать сообщения о бойкоте Олимпиады-2022

Белый дом. Фото: Samuel Corum/Getty Images

СМИ сообщили, что США намерены объявить дипломатический бойкот Олимпиаде-2022, которая пройдет в Пекине. Однако Белый дом отказался комментировать данную информацию.

Источники газеты The Washington Post сообщают, что власти США намерены таким образом отреагировать на нарушения прав человека китайским правительством без ущерба для американских спортсменов.

Согласно данным издания, Белый дом в скором времени объявит, что официальные лица американского правительства не будут присутствовать на Олимпийских играх.

В то же время Белый дом пока не комментирует информацию о бойкоте Игр в Пекине, пишет РИА Новости. Представитель пресс-службы Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что этот вопрос также не поднимался во время виртуального саммита президента США и председателя КНР.

"Мне нечего добавить по этой теме, но скажу, что этот вопрос не поднимался в ходе беседы", – отметил он.

Кроме того, американский лидер Джо Байден, отвечая на вопрос, отправят ли США делегацию на Игры, сбил с толку журналистов.

"Я – делегация", – сказал президент США.

Как отметили журналисты, они так и не поняли, что имел ввиду Байден, поскольку смысл своего заявления он не раскрыл.

Ранее Си Цзиньпин на виртуальной встрече назвал Байдена давним другом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942546-belyy-dom-otkazalsya-kommentirovat-soobscheniya-o-boykote-olimpiady-2022/