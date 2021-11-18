Личный врач Саакашвили рассказал о состоянии его здоровья

Михаил Саакашвили. Фото: tvnoviny.sk

Врач Михаила Саакашвили рассказал о состоянии его здоровья, передает РИА Новости.

По словам личного врача экс-президента Грузии Николоза Кипшидзе, Саакашвили трудно передвигаться. Из-за продолжительной голодовки у него отмечается заметная желтизна.

"Отмечается заметная желтизна по сравнению с предыдущими днями. Он не смог спуститься в комнату встреч, поэтому я навестил его в палате. Президент спросил меня о горийской больнице, я рекомендовал отказаться от перевода туда, если такое случится", - сказал Кипшидзе.

Личный врач Саакашвили ранее заявлял, что состояние здоровья Саакашвили начало заметно ухудшаться. Политику необходима срочная госпитализация в гражданскую клинику.

Кроме того, уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что у Саакашвили в понедельник вечером началась кровавая рвота.

Напомним, возлюбленная политика заявила, что ее не пускают к нему в тюрьму.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942793-lichnyy-vrach-saakashvili-rasskazal-o-sostoyanii-ego-zdorovya/