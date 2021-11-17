Названы последствия COVID-19 для беременных

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Врач рассказал о последствиях COVID-19 для беременных женщин, передает РИА Новости.

Будущая мать, которая заболела COVID-19, не сможет передать вирус плоду. Но высока вероятность, что ребенок заболеет после рождения.

"Нужно иметь в виду, что заболевание не передается внутриутробно, но у ребенка высока вероятность заболеть после рождения", - говорит врач высшей категории, акушер, гинеколог-эндокринолог Елена Великжанина.

Тяжелее всего COVID-19 переносят невакцинированные беременные.

"Чаще всего такие новорожденные имеют различные нарушения в состоянии здоровья, ими занимаются неонатологи и в дальнейшем наблюдают врачи педиатры", - говорит Великжанина.

Сразу после рождения врачи на какое-то время изолируют малыша от болеющей мамы.

"Нередко врачи вынуждены стимулировать роды досрочно, чтобы спасти жизнь матери, и проблемы со здоровьем, которые возникают у новорожденных, связаны с недоношенностью, а не с болезнью", - объяснила врач.

Она добавила, что сделать прививку от COVID-19 следует во время планирования беременности. А если женщина не успела, ей можно вакцинироваться во время беременности. Рекомендуется сделать это после 22 недели. По словам Великжаниной, негативного влияния прививки на мать или ребенка не выявлено.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1942573-nazvany-posledstviya-covid-19-dlya-beremennyh/