Польскому силовику проломили голову на границе с Беларусью

Польские силовики. Фото: Leoind Shcheglov / Contributor / Getty Images

В польской полиции заявили о том, что один из их сотрудников серьезно пострадал на границе с Беларусью: у него диагностировали перелом костей черепа.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на заявление польской полиции в Twitter, власти страны убеждены в том, что нападение мигрантов произошло при содействии белорусской стороны.

При этом отмечается, что инцидент произошел в результате попытки прорыва госграницы со стороны беженцев.

"К сожалению, в результате нападения лиц, вдохновленных белорусской стороной, один из полицейских был довольно серьезно ранен, в настоящее время ему оказывают помощь.

Скорая помощь везет полицейского в госпиталь. По всей вероятности, после удара неизвестным предметом произошел перелом костей черепа", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня стало известно о новых столкновениях между мигрантами и польскими силовиками на польско-белорусской границе. В ответ на попытку прорыва силовики применили слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты.

Вскоре после этого с польской стороны в воздух подняли вертолет, а спустя еще какое-то время власти Польши заявили о том, что белорусская сторона предоставила мигрантам шумовые гранаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942490-polskomu-siloviku-prolomili-golovu-na-granitse-s-belarusyu/