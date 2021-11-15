Правительство Беларуси рассказало о мерах по снижению потока нелегальной миграции

Нелегалы на польско-белорусской границе. Фото: Stringer/Anadolu Agency via Getty Images

Официальные лица Беларуси сообщили о мерах, которые направлены против усиления потока нелегалов в страны ЕС, передает РИА Новости.

"Нами ужесточены визовые правила в отношении граждан ряда государств, введен дополнительный въездной миграционный контроль, усилен надзор за деятельностью туристических операторов, десятки из которых уже лишены лицензий. Реализован и комплекс других мер", - говорит пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

По его словам, авиакомпания "Белавиа" и официальные лица страны "в принципе весьма серьезно относятся к данной теме".

Ранее польское правительство сообщило, что построит стену на границе с Беларусью в первой половине следующего года. Также Александр Лукашенко заявил, что усиление конфликта на белорусско-польской границе направлено на вовлечение в ситуацию России.

Тем временем к границе прибыли еще 200 новых нелегальных мигрантов. Они намерены попасть в Польшу или через нее в Германию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942262-pravitelstvo-belarusi-rasskazalo-o-merah-po-snizheniyu-potoka-nelegalnoy-migratsii/