Бежавший из Афганистана чиновник рассказал о военных-призраках при павшем правительстве

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Бывший министр финансов Афганистана заявил, что большинство солдат в военных списках Афганистана были "фантомными", передает Би-би-си.

По словам Халида Пайенды, в официальные списки военных и полицейских, которые были при экс-правительстве Афганистана, вносили несуществующих солдат, чтобы высокопоставленные чиновники присваивали их зарплату. Примерно из 300 тыс. солдат - более половина была фантомной.

Это, к сожалению, и сыграло свою роль в падении бывшего афганского правительства. Потому что перед наступлением талибов (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран) в народе ходило неверное суждение о том, что численность солдат при правительстве превышает численность боевиков.

Сам Пайенда по мере приближения талибов подал в отставку и покинул Афганистан.

Напомним, сотни афганцев покинули страну, обманом выдав себя и своих родственников за журналистов. А другие прибегли к помощи контрабандистов, чтобы сбежать из Афганистана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941651-bezhavshiy-iz-afganistana-chinovnik-rasskazal-o-voennyh-prizrakah-pri-pavshem-pravitelstve/