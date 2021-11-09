Отчаявшиеся жители Афганистана прибегли к помощи контрабандистов, чтобы покинуть страну

Фото: Twitter/@OmaidSharifi

Жители Афганистана обратились за помощью контрабандистам, чтобы покинуть страну, передает Би-би-си.

Город Зарандж расположен недалеко от границы с Пакистаном и Ираном. Именно это место является центром нелегальной перевозки людей из страны. Контрабандисты рассказали, что с приходом к власти "Талибана" (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран) количество желающих покинуть Афганистан даже таким способом увеличилось вдвое.

Один маленький кузов заполняют примерно 18-20 человек. Таких машин в час отъезжает более 50. Многие из них - отчаявшиеся мужчины. Они уезжают из страны в поисках работы. Но есть даже женщины с детьми. И все без документов или визы. Из Заранджа в Пакистан им предстоит долгий семичасовой путь через пустыню. Затем оттуда в Иран.

"У нас нет выбора. Работы нет. Мой муж работал в государственных органах. Я работала учителем в кабульской школе и не получала зарплату два или три месяца. Мы были беспомощны. Чем я буду кормить своих детей?" - говорит одна из женщин с маленьким ребенком в машине.

Как говорят талибы, они не в силах препятствовать такому, потому что нищета в стране с каждым разом растет. И единственное, чем они могут помочь в Зарандже, это контролировать, сколько людей забираются в кузов, чтобы поездка была безопаснее. При этом за каждую машину боевикам платят 10-11 долларов (почти пять тысяч тенге).

Напомним, афганцы побоялись столкнуться с голодом по всей стране будущей зимой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941218-otchayavshiesya-zhiteli-afganistana-pribegli-k-pomoschi-kontrabandistov-chtoby-pokinut-stranu/