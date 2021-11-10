Сотни жителей Афганистана покинули страну, выдав себя за журналистов

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Сотни жителей Афганистана сбежали из страны, представившись работниками СМИ, передает Khaama.

Об этом сообщили представители Национального союза журналистов Афганистана, назвав произошедшее "масштабным мошенничеством". Поскольку выдававшие себя за работников СМИ люди не только соврали о своей профессии, но также присвоили значительное количество международной и национальной финансовой помощи.

Помимо этого самозванцы вывезли своих родственников, которые, в свою очередь, тоже назвали себя журналистами. Необходимые документы были выставлены на продажу на черном рынке. Этот факт союз может подтвердить.

"Так называемые "журналисты" в Афганистане никогда не были журналистами, и они использовали имена реальных работников СМИ, чтобы вывезти родственников и друзей", - говорит глава союза Масрур Лютфи.

Он призвал международных представителей координировать свои действия с Национальным союзом. И отметил, что настоящие журналисты так и не получили от них необходимой помощи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941552-sotni-zhiteley-afganistana-pokinuli-stranu-vydav-sebya-za-zhurnalistov/