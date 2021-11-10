Илон Маск потерял рекордные 50 млрд долларов за два дня после опроса в Twitter

Илон Маск. Кадр из видео: YouTube/TEDx

Илон Маск потерял рекордную сумму состояния после опроса подписчиков в Twitter, передает Bloomberg.

Американский миллиардер потерял примерно 50 миллиардов долларов за два дня после того, как устроил опрос пользователей в Twitter. Маск спрашивал, стоит ли ему продавать 10 процентов своих акций Tesla, чтобы уплатить налоги.

Это самое крупное падение состояния в истории рейтинга миллиардеров Bloomberg. К слову, в 2019 году после развода с супругой Маккензи основатель Amazon Джефф Безос "обеднел" на 36 миллиардов.

Несмотря на это, Илон Маск все еще первый в списке богатейших людей планеты. Он богаче Безоса на 83 миллиарда. Это также связано с тем, что в этом году его состояние выросло на 70 процентов.

Ранее основатель Tesla и SpaceX заявил, что готов продать два процента акций стоимостью 21 миллиард долларов, чтобы спасти человечество от голода. Также недавно он стал первым человеком, состояние которого достигло более 300 миллиардов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941461-ilon-mask-poteryal-rekordnye-50-mlrd-dollarov-za-dva-dnya-posle-oprosa-v-twitter/