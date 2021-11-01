Илон Маск заявил, что готов продать акции Tesla и спасти человечество от голода

Илон Маск. Фото: Paul Hennessy/NurPhoto via Getty Images

Американский миллиардер заявил в Twitter, что готов продать два процента акций Tesla, чтобы спасти людей во всем мире от голода.

Ранее исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бизли заявил, что если Маск пожертвует два процента от своего состояния, то это может спасти человечество от голода.

К слову, два процента - шесть миллиардов долларов, а на данный момент состояние Илона Маска оценивается в 289 миллиардов. На этой неделе он возглавил рейтинг богатейших людей по версии Forbes.

Вскоре последовал ответ Маска. Он публично заявил, что готов пожертвовать деньги. Но только в случае, если финансовая отчетность будет открытой.

"Если ВПП может объяснить в этой цепочке твиттов, как шесть миллиардов долларов могут решить проблему мирового голода, я готов сейчас же продать акции Tesla и решить ее. Но финансовая отчетность должна быть открытой, чтобы общественность видела, как именно тратятся деньги", - написал он.

Ранее Илон Маск раскритиковал "налог для миллиардеров" в США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1939895-ilon-mask-zayavil-chto-gotov-prodat-aktsii-tesla-i-spasti-chelovechestvo-ot-goloda/