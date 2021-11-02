Илон Маск стал первым человеком в мире с состоянием более 300 млрд долларов

Илон Маск. Фото: Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск стал первым человеком в мире, чей капитал на 1 ноября составил 311 млрд долларов, передает BusinessToday.In.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg за 1 ноября, в этом году он добавил к своему многомиллиардному состоянию 141 млрд долларов. Однако за сутки его капитал вновь увеличился еще на 24 млрд долларов.

Разрыв между Илоном Маском и Джеффом Безосом, вторым самым богатым человеком в мире, основателем Amazon, составил 142 млрд долларов, а собственный капитал последнего в настоящее время оценивается в 193 млрд долларов.

Как пишет издание, из 311 млрд долларов 190 млрд пришлись на долю Tesla в США, 40,3 млрд долларов – на частные активы и 6,30 млрд долларов – на прочие обязательства.

Ранее американский миллиардер заявил в Twitter, что готов продать два процента акций Tesla, чтобы спасти людей во всем мире от голода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1940073-ilon-mask-stal-pervym-chelovekom-v-mire-s-sostoyaniem-bolee-300-mlrd-dollarov/