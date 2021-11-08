Пользователи призвали Маска продать акции Tesla на 21 млрд долларов

Илон Маск. Фото: Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images

Американский миллиардер раскрыл итоги опроса в Twitter о продаже 10 процентов акций Tesla.

6 ноября Илон Маск спросил пользователей Twitter, стоит ли ему продавать 10 процентов своих акций Tesla, чтобы уплатить налоги. Спустя некоторое время он опубликовал результаты, которые показали, что большая часть людей проголосовали "за". Их процент составил 59,7 процентов голосов. Всего в опросе приняли участие более 3,5 млн человек.

Стоит отметить, что сам Маск пообещал ранее строго придерживаться результатов опроса. 10 процентов акций составляет примерно 21 миллиард долларов.

"Заметьте, я ниоткуда не беру денежную зарплату или бонусы. У меня есть только акции, поэтому единственный способ для меня лично платить налоги - это продавать акции", - обратил внимание предприниматель.

Напомним, недавно американский миллиардер заявил, что готов продать два процента своих акций, чтобы спасти человечество от голода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941036-polzovateli-prizvali-maska-prodat-aktsii-tesla-na-21-mlrd-dollarov/