Видеоролик с уничтоженной бронетехникой талибов опубликовали в Сети

Уничтоженная бронетехника талибов. Кадр из видео: Twitter/Aamaj News

Aamaj News выложили в Twitter видеоролик с уничтоженной бронетехникой боевиков.

На кадрах демонстрируется уничтоженная членами Фронта национального сопротивления Афганистана бронетехника, предварительно принадлежавшая талибам (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран).

"Источники сообщают, что патрульный танк талибов был уничтожен в результате партизанской атаки Фронта сопротивления в Панджшере. Это первое нападение на патруль талибов в Панджшере. Правительство Талибана пока не прокомментировало инцидент", - гласит сообщение.

Атака была совершена 9 ноября.

Ранее "Талибан" назначил 43 своих члена на ключевые должности в провинциях Афганистана. А эксперты выразили опасение, что миллионы жителей этой страны столкнуться с голодом будущей зимой.

Также мы писали, что отчаявшиеся найти работу жители Афганистана обратились за помощью к контрабандистам, чтобы покинуть страну.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941336-videorolik-s-unichtozhennoy-bronetehnikoy-talibov-opublikovali-v-seti/