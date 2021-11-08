Талибы назначили своих сторонников на ключевые должности в афганских провинциях

Кабул. Фото: Ahmad Sameer Elhan ATPImages/Getty Images

"Талибан" (организация, запрещенная в Казахстане) сделал 43 назначения на ключевые должности в афганских провинциях, передает Ariana News.

Исламский Эмират Афганистан (ИЭА) назначил 43 своих члена на ключевые должности, включая губернаторов провинций и начальников полиции в прошедшее воскресенье.

Это первый масштабный раунд назначений, объявленный с момента формирования кабинета министров в сентябре.

ИЭА опубликовало список новых должностей своих членов, в том числе Кари Барьяла на посту губернатора Кабула и Вали Джана Хамзы на посту начальника полиции города.

Предыдущий командир безопасности Кабула Мавлави Хамдулла Мухлис был убит в этом месяце в результате нападения на крупнейший военный госпиталь Афганистана в центре города.

Ранее талибы сообщили о первом появлении их лидера на публике.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941129-taliby-naznachili-svoih-storonnikov-na-klyuchevye-dolzhnosti-v-afganskih-provintsiyah/