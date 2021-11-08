"Ад на Земле": афганцы выразили страх столкнуться с голодом с приближением зимы

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Афганистан, как заявили эксперты, может столкнуться с голодом из-за нехватки продовольствия, передает Би-би-си.

Некоторые районы помимо этого столкнулись с засухой. Отмечается, что до захвата власти талибами (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран) правительство во главе с Ашрафом Гани сможет помочь афганскому народу пережить зиму благодаря международной помощи.

Но западные силы объявили бойкот новому правительству страны, так как боевики заблокировали доступ к образованию для афганок.

"Девяносто пяти процентам людей не хватает еды, и теперь мы наблюдаем, как 23 миллиона человек идут навстречу голодной смерти. Следующие шесть месяцев будут катастрофическими. На Земле будет ад", - говорит исполнительный директор ВПП (Всемирной продовольственной программы) Дэвид Бисли.

Некоторые из бедных семей вынуждены теперь продавать своих малолетних дочерей, чтобы прокормиться.

Напомним, недавно талибы запретили использование иностранных валют в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941108-ad-na-zemle-afgantsy-vyrazili-strah-stolknutsya-s-golodom-s-priblizheniem-zimy/