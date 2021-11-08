Премьер Польши созвал антикризисный штаб из-за ситуации с нелегалами на границе

Матеуш Моравецкий. Фото: Luka Dakskobler/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Премьер-министр Польши созвал антикризисный штаб из-за сложившейся на границе ситуации, передает РИА Новости.

"На 13.00 (17:00 по Нур-Султану) назначено заседание <...>, в котором примут участие главы ведомств", - говорится в сообщении пресс-службы премьера Польши Матеуша Моравецкого.

На заседании помимо Моравецкого будут присутствовать вице-премьер Ярослав Качиньский, министр национальной обороны Мариуш Блащак, министр внутренних дел и глава администрации Мариуш Каминский.

Ситуацию также оценили в Кремле.

"Здесь, безусловно, мы не сомневаемся в том, что миграционные службы Белоруссии принимают все необходимые меры для того, чтобы ситуацию удерживать в законном русле. Конечно, не сомневаемся и в том, что учитываются соображения и возможной обеспокоенности в связи с тем, что мигранты могут перетекать на нашу территорию", - прокомментировал ситуацию пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, замминистра иностранных дел Польши заявил, что Беларусь хочет довести ситуацию на границе до человеческих жертв.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941143-premer-polshi-sozval-antikrizisnyy-shtab-iz-za-situatsii-s-nelegalami-na-granitse/