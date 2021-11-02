Талибы опровергли информацию о присоединении экс-военных Афганистана к ИГ

Солдат. Фото: Anadolu Agency / Contributor / Getty Images

Талибы опровергли информацию о том, что бывшие военные Афганистана присоединились к Исламскому государству (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран), передает РИА Новости.

"Присоединение представителей сил безопасности прошлого правительства к ИГ (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран) невозможно… мы доказательств такого не видели, и это не может быть возможным", - говорит представитель "Талибана" (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран).

Ранее Газета Wall Street Journal рассказала, что бывшие служащие элитных подразделений в Афганистане, а также экс-разведчики, прошедшие профессиональную подготовку в США, присоединились к Исламскому государству.

Источники сообщили, что таких людей пока не так много. Однако их число с каждым разом увеличивается. Опасность состоит в том, что перебежчики могут поделиться с членами движения свои опытом.

Напомним, недавно СМИ сообщили, что главарь талибов впервые после захвата движением власти в Афганистане появился на публике.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1940116-taliby-oprovergli-informatsiyu-o-prisoedinenii-eks-voennyh-afganistana-k-ig/