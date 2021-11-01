Талибы сообщили о первом появлении их лидера на публике

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Представители "Талибана" (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран) заявили, что их верховный лидер недавно впервые появился на публике, передает DW.

Хибатулла Ахунзада стал лидером "Талибана" (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран) еще в 2016 году. Его появление могло развеять давние слухи о его смерти.

Согласно заявлению представителей движения в минувшее воскресенье, Ахунзада посетил мечеть Дарул Улум Хакима в Кандагаре.

Хибатулла Ахунзада пользуется большим авторитетом среди талибов. Там его считают скорее духовным наставником, чем военачальником. Его предшественником был Ахтар Мансур, который был убит в 2016 году в результате удара беспилотника США.

Действующий верховный лидер ведет замкнутый образ жизни. Поэтому его долгое отсутствие после захвата власти Афганистана талибами породило слухи о его смерти.

Ранее "Талибан" назначил своим главным представителем Забиуллу Муджахида.

Напомним, боевики ворвались на свадьбу и открыли огонь из-за звучащей там музыки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1939881-taliby-soobschili-o-pervom-poyavlenii-ih-lidera-na-publike/