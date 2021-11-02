15 человек погибли в результате взрывов у госпиталя в Кабуле, сообщили СМИ

Иллюстративное фото: Getty Images/ Anadolu Agency / Contributor

Рядом с больницей в Кабуле прогремели два взрыва. Появилась информация о жертвах и пострадавших.

Не менее 15 человек погибли, еще 34 человека получили ранения. Такую информацию распространили СМИ со ссылкой на представителя "Талибана" (запрещено в Казахстане и других странах - прим.), пишет РИА Новости.

По информации местных СМИ, нападение на госпиталь в Кабуле совершили боевики террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в Казахстане и других странах). Сообщается что несколько террористов вошли в здание и оказывают сопротивление талибам.

Представитель МИД Афганистана подтвердил, что в результате произошедшего погибли и пострадали люди. На место событий прибыли сотрудники спецназа, сообщил Кари Саид Хости.

Напомним, что рядом с больницей в афганской столице прогремели два взрыва. Кроме того, террористы проникли в здание госпиталя, где ранее прогремели взрывы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1940172-15-chelovek-pogibli-v-rezultate-vzryva-u-gospitalya-v-kabule/