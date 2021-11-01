Талибы ворвались на свадьбу и открыли огонь из-за звучавшей музыки

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Группа талибов (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран) ворвались на свадьбу из-за звучавшей на мероприятии музыки, передает Би-би-си.

Инцидент произошел в восточном Афганистане. Боевики представились членами "Талибана" (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран) и ворвались на мероприятие, потребовав выключить музыку. А когда гости запротестовали, открыли по присутствующим огонь.

В результате минимум два человека погибли. Примерно 10 человек были ранены.

Представитель движения Забиулла Муджахид заявил, что на данный момент по делу ведется расследование. Двое из трех нападавших арестованы. Также талибы не подтвердили факта, что боевики действовали от имени представителей движения.

В период правления Афганистаном членами "Талибана" музыка была запрещена. Однако сейчас такое постановление еще официально не вышло.

Напомним, жители Афганистана пожаловались на участившиеся случаи разбойного нападения в Кабуле и других провинциях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1939853-taliby-vorvalis-na-svadbu-i-otkryli-ogon-iz-za-zvuchavshey-muzyki/