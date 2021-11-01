Пресс-секретарь Байдена заболела COVID-19

Джен Псаки. Фото: Yuri Gripas/Abaca/Bloomberg via Getty Images

Белый дом сообщил, что Джен Псаки заразилась коронавирусом, передает РИА Новости.

Отмечается, что она не контактировала с американским президентом и представителями администрации со среды. А также не поехала сопровождать делегацию США на саммит G20.

"В среду в координации с медицинской командой Белого дома я решила не сопровождать президента в зарубежной поездке по семейным обстоятельствам, в связи с положительным тестом на коронавирус у члена моей семьи. С того момента я была на карантине и ежедневно сдавала негативные тесты. Как бы там ни было, сегодня я сдала положительный тест на коронавирус", - говорится в заявлении.

Псаки и Байден контактировали в последний раз во вторник. Но при этом были на расстоянии двух метров друг от друга и при встрече носили маски. Она продолжает работу из дома и благодаря действию вакцины не испытывает острых симптомов.

"Я планирую вернуться на работу по завершении десятидневного карантина после отрицательного теста", - сообщила пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, саммит лидеров G20 открылся в Риме в минувшую субботу 30 октября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1939856-press-sekretar-baydena-zabolela-covid-19/