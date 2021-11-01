Байден заявил, что Россия и Китай "не проявили себя" в вопросе о климате на G20

Джо Байден и Владимир Путин. Фото: Peter Klaunzer - Pool/Keystone via Getty Images

На минувшем саммите G20 лидеры стран приняли совместное решение решение о координации цен на энергоносители.

"Мы договорились о необходимости иметь тесную координацию между странами-производителями и потребителями по вопросу энергии", - говорит президент Франции Эммануэль Макрон.

Он добавил, что повышение цен на газ и нефть поспособствовало ослаблению мирового роста, передает РИА Новости.

"Была запротоколирована необходимость координации между государствами-производителями и государствами-потребителями в короткие сроки", - сказал глава Франции по итогам саммита в Риме.

Также на встрече лидеры G20 приняли решение продолжать принимать меры против изменения климата. Но, как отмечается, о конкретных принятых обязательствах не упоминалось. В том числе о достижении "чистого нуля" к 2050 году - максимального сокращения выбросов в атмосферу, передает Би-би-си.

Известно, что Китай и Россия отодвинули цель "чистого нуля" к 2060 году.

Как говорит Байден, встреча прошла плодотворно. Он ожидает, что вопрос климата будет и дальше обсуждаться лидерами на грядущей встрече COP26 в Глазго.

Американский президент заявил, что Россия и Китай, являющиеся одними из самых крупных загрязнителей в мире, "практически не проявили себя" в вопросе о климате. Данный факт разочаровал его.

Си Цзиньпин и Владимир Путин присоединились к саммиту по видеосвязи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1939843-bayden-zayavil-chto-rossiya-i-kitay-ne-proyavili-sebya-v-voprose-o-klimate-na-g20/