Песня рэпера Snoop Dogg про Telegram помогла Дурову заработать миллионы долларов

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что песня рэпера Snoop Dogg принесла компании 12 млн долларов, а также заявил о рекордных продажах, передает NUR.KZ.

По словам Дурова, пользователи Telegram за полчаса раскупили почти 1 миллион цифровых подарков от Snoop Dogg. Это принесло компании 12 млн долларов.

"Чеканка блокчейна и вторичный рынок заработают через 21 день. Это будет невероятно", - написал Дуров.

Ранее мы писали, что звезда рэпа Snoop Dogg представил публике новый трек под названием Gifts про мессенджер Telegram. В клипе исполнитель показал свой Telegram-канал, различные функции мессенджера, там же можно заметить также фотографию Дурова. Основателя мессенджера он назвал "своим племянником".

В начале месяца Дуров и Snoop Dogg устроили публичную перепалку: рэпер иронично высказался о заявлении основателя Telegram, что он является отцом более 100 детей.

"Братан, ты не детей заводишь, ты целые выводки щенков плодишь. Притормози немного", - заявил рэпер. Дуров на это предложил рэперу перейти в личные сообщения.

"Чтобы понять догга, нужно самому быть доггом. Обсудим это там, где правит приватность - в Telegram", - ответил Дуров.

Добавим, что в прошлом году Дуров рассказал о том, что является биологическим отцом более чем 100 детей. А недавно он заявил, что наследниками его состояния в почти 14 млрд долларов будут все 100 детей, отцом которых он является.

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