"Все они имеют те же права". Основатель Telegram Дуров заявил, что стал отцом 100 детей, которые унаследуют его состояние

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что наследниками его состояния в почти 14 млрд долларов будут более 100 детей, отцом которых он является.

Это адаптированный перевод материала, опубликованного на сайте BBC News. Оригинал на английском языке можно прочитать здесь.

«Все они мои дети, и все имеют те же права! Я не хочу, чтобы они разрывали друг друга после моей смерти», — сказал Дуров в интервью французскому изданию Le Point.

Он рассказал, что является «официальным отцом» шестерых детей от трех разных женщин. Но добавил, что в клинике, где «я начал давать сперму 15 лет назад, чтобы помочь другу, мне сказали, что с ее помощью зачали более 100 детей в 12 странах».

Техно-бизнесмен, который решил покинуть Россию, также рассказал изданию, что его дети не будут иметь доступа к наследству в течение 30 лет.

«Я хочу, чтобы они жили как нормальные люди, чтобы самостоятельно себя построили, научились полагаться на себя, могли творить, а не зависеть от банковского счета», — заявил он.

Би-би-си также обратилась к Дурову за комментарием. 40-летний миллиардер ответил, что уже составил завещание, потому что его работа «предполагает риски — защита свободы создает тебе много врагов, включая очень мощные страны».

Созданный Дуровым мессенджер Telegram имеет более миллиарда активных пользователей ежемесячно.

Обвинения во Франции

Дуров также в очередной раз отверг все обвинения, которые ему выдвинули во Франции: в прошлом году его задержали по подозрению в ненадлежащей модерации мессенджера, что позволяло использовать его в преступных целях.

Дуров утверждает, что сотрудничает с правоохранительными органами в области борьбы с распространением наркотиков, контента с сексуальным насилием над детьми и мошенничеством. В самом мессенджере также отрицают, что модерация является неадекватной.

В интервью Le Point Дуров назвал эти обвинения «полностью абсурдными». «Только потому, что преступники используют наше приложение в числе многих других, не делает преступниками его администраторов», — добавил он.

Родившийся в России Павел Дуров живет в Дубае, где базируется и штаб-квартира мессенджера Telegram, но после задержания во Франции должен оставаться в этой стране. Он имеет двойное гражданство Франции и Арабских Эмиратов.

Дуров также был основателем соцсети «ВКонтакте», но в 2014 году заявил, что его уволили за отказ цензурировать сообщения по требованию Кремля.

В том же 2014 году он основал Telegram.

Мессенджер позволяет общение в группах до 200 тысяч членов, что, по мнению критиков, значительно облегчает распространение дезинформации, а также контента, связанного с конспирологией, неонацизмом, педофилией и терроризмом.

В Великобритании работа Telegram привлекла внимание властей из-за работы каналов, которые использовали сторонники праворадикальной идеологии для организации беспорядков прошлым летом.

Telegram закрыл несколько подобных групп, но в целом, по мнению экспертов по кибербезопасности, система модерации мессенджера в применении к экстремистскому и незаконному контенту значительно слабее, чем в других соцсетях и мессенджерах.