Snoop Dogg выпустил песню про Telegram после перепалки с Дуровым
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Звезда рэпа Snoop Dogg представил публике новый трек под названием Gifts про мессенджер Telegram. Музыкальный клип появился на его YouTube-канале.
В клипе исполнитель показал свой Telegram-канал, различные функции мессенджера, там же можно заметить также фотографию Дурова. Основателя мессенджера он назвал "своим племянником", пишет РБК.
"Мой племянник Паво рассказал мне кое-что, что мне было нужно. Прислал мне сообщение и сказал, что прочитал, отметил, процитировал", — цитирует издание песню.
Речь, как отмечает издание, идет о цифровых подарках, которые можно дарить в мессенджере.
"Все, что я слышу, это подарки, подарки, подарки <...> Теперь мне говорят, что эти подарки от Снупи запускаются для более чем миллиарда пользователей", — поет Snoop Dogg.
Помимо этого, в клипе можно увидеть отсылку на многочисленных детей основателя Дурова и блокировку мессенджера.
Как отмечает издание, Snoop Dogg завел свой телеграм-канал — @snoopdogg — в начале мая 2025 года. Потом он опубликовал пост в X о появлении канала в мессенджере, который Дуров поддержал репостом. Сейчас на канале рэпера более 187 тыс. подписчиков.
Напомним, в начале месяца Дуров и Snoop Dogg устроили публичную перепалку: рэпер иронично высказался о заявлении основателя Telegram, что он является отцом более 100 детей.
"Братан, ты не детей заводишь, ты целые выводки щенков плодишь. Притормози немного", - заявил рэпер.
Дуров на это предложил рэперу перейти в личные сообщения.
"Чтобы понять догга, нужно самому быть доггом. Обсудим это там, где правит приватность - в Telegram", - ответил Дуров.
Добавим, что в прошлом году Дуров рассказал о том, что является биологическим отцом более чем 100 детей. А недавно он заявил, что наследниками его состояния в почти 14 млрд долларов будут все 100 детей, отцом которых он является.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2263773-snoop-dogg-vypustil-pesnyu-pro-telegram-posle-perepalki-s-durovym-video/
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