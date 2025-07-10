Snoop Dogg выпустил песню про Telegram после перепалки с Дуровым

Звезда рэпа Snoop Dogg представил публике новый трек под названием Gifts про мессенджер Telegram. Музыкальный клип появился на его YouTube-канале.

В клипе исполнитель показал свой Telegram-канал, различные функции мессенджера, там же можно заметить также фотографию Дурова. Основателя мессенджера он назвал "своим племянником", пишет РБК.

"Мой племянник Паво рассказал мне кое-что, что мне было нужно. Прислал мне сообщение и сказал, что прочитал, отметил, процитировал", — цитирует издание песню.

Речь, как отмечает издание, идет о цифровых подарках, которые можно дарить в мессенджере.

"Все, что я слышу, это подарки, подарки, подарки <...> Теперь мне говорят, что эти подарки от Снупи запускаются для более чем миллиарда пользователей", — поет Snoop Dogg.

Помимо этого, в клипе можно увидеть отсылку на многочисленных детей основателя Дурова и блокировку мессенджера.

Как отмечает издание, Snoop Dogg завел свой телеграм-канал — @snoopdogg — в начале мая 2025 года. Потом он опубликовал пост в X о появлении канала в мессенджере, который Дуров поддержал репостом. Сейчас на канале рэпера более 187 тыс. подписчиков.

Напомним, в начале месяца Дуров и Snoop Dogg устроили публичную перепалку: рэпер иронично высказался о заявлении основателя Telegram, что он является отцом более 100 детей.

"Братан, ты не детей заводишь, ты целые выводки щенков плодишь. Притормози немного", - заявил рэпер.

Дуров на это предложил рэперу перейти в личные сообщения.

"Чтобы понять догга, нужно самому быть доггом. Обсудим это там, где правит приватность - в Telegram", - ответил Дуров.

Добавим, что в прошлом году Дуров рассказал о том, что является биологическим отцом более чем 100 детей. А недавно он заявил, что наследниками его состояния в почти 14 млрд долларов будут все 100 детей, отцом которых он является.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.