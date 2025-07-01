"Ты щенков плодишь": рэпер Snoop Dogg и Павел Дуров вступили в публичную перепалку

Американский рэпер Snoop Dogg в соцсетях обратился к Павлу Дурову и иронично высказался о заявлении основателя Telegram, что он является отцом более 100 детей, передает NUR.KZ.

Знаменитый рэпер Snoop Dogg ответил на опубликованный в прошлом пост Павла Дурова, где основатель Telegram заявил, что стал отцом более 100 детей в 12 странах через анонимное донорство.

"Братан, ты не детей заводишь, ты целые выводки щенков плодишь. Притормози немного", - заявил рэпер, разбавив публикацию многочисленными эмодзи.

Павел Дуров молчать не стал и предложил рэперу перейти в личные сообщения.

"Чтобы понять догга, нужно самому быть доггом. Обсудим это там, где правит приватность - в Telegram", - ответил Дуров.

В июле прошлого года основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о том, что является биологическим отцом более чем 100 детей.

В июне этого года Дуров составил завещание из-за рисков, связанных с работой. Доступ к состоянию его дети смогут получить только спустя 30 лет.

Напомним, несколько недель назад Павел Дуров заявил, что наследниками его состояния в почти 14 млрд долларов будут более 100 детей, отцом которых он является.