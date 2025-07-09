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    Технологии

      "ИИ в армии - не оксюморон": в Минобороны создадут новое управление

      Опубликовано:

      Военнослужащие стоят в ряд
      Военнослужащие. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

      В Минобороны создадут новое подразделение, которое будет заниматься вопросами искусственного интеллекта - Управление ИИ. Об этом сообщил замминистра Дархан Ахмедиев, передает NUR.KZ.

      Разъяснение по поводу запуска Управления ИИ заместитель министра обороны опубликовал на своей странице в соцсети Threads.

      "Управление ИИ создается в рамках поручения верховного главнокомандующего - нашего президента. Вновь назначенный министр обороны Косанов полностью поддерживает инициативы по развитию ИИ в армии. Более того, требует их акселерацию. ИИ в армии - это не оксюморон", - написал Дархан Ахмедиев.

      Замминистра сообщил, что работа в этом направлении уже идет. До этого он также писал, что собирает команду в новое управление.

      "Достойная зарплата, мощный соцпакет и различные плюшки армии", - мотивировал Дархан Ахмедиев.

      Напомним, в начале июня Касым-Жомарт Токаев снял с должности министра обороны Руслана Жаксылыкова.

      После этого стало известно, что Даурен Косанов был назначен на должность министра обороны Казахстана. В сентябре прошлого года он был назначен заместителем министра обороны.

      Затем сообщалось, что Токаев поручил новому министру обороны Косанову укрепить казахстанскую армию.

      Позже глава государства озвучил приоритетные задачи, стоящие перед высшим командованием Вооруженных Сил. В их числе - цифровизация Вооруженных Сил и использование искусственного интеллекта.

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