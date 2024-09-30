Назначен новый вице-министр обороны Казахстана

Сегодня, 30 сентября, президент Касым-Жомарт Токаев назначил Косанова Даурена Жуматаевича заместителем министра обороны, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, распоряжением главы государства Косанов Даурен Жуматаевич назначен заместителем министра обороны - главнокомандующим Силами воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности.

Согласно информации на официальном сайте Министерства обороны РК, Косанов Даурен окончил Армавирское высшее военное авиационное училище летчиков в 1990 году, Военно-воздушную академию им. Ю.А. Гагарина в 2005 году, Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации в 2013 году.

В его послужном списке:

Ушаральский истребительный полк;

командир эскадрильи "Су-27" в Талдыкоргане;

начальник штаба Карагандинской авиабазы;

командир Шымкентской авиабазы;

командующий Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан;

директор Военного института сил воздушной обороны в городе Актобе;

29 декабря 2022 года приказом президента Республики Казахстан назначен на должность главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан.

"Военный летчик-снайпер". Награжден орденом "Даңқ" II степени, медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін" и юбилейными медалями.