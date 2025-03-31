Microsoft откажется от знаменитого "синего экрана смерти"

Microsoft откажется от "синего экрана смерти" в Windows, его планируют заменить на зеленый цвет, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление компании в официальном блоге.

В блоге на сайте Microsoft опубликовали информацию о будущих обновлениях Windows 11. Пользователи по всем миру сейчас активно обсуждают, что ставший знаменитым "экран смерти" синего цвета заменят на зеленый.

"Мы представляем новый, более оптимизированный пользовательский интерфейс для непредвиденных перезагрузок, который лучше соответствует принципам дизайна Windows 11", - сообщили в компании.

Дизайн "зеленого экрана смерти". Фото: Blogs.windows.com

Данная новость вызвала обсуждения в соцсетях среди пользователей по всему миру. Они также заметили, что в новой версии исчезнет и грустный смайлик, вместо этого на зеленом экране будут отображаться подпись: "Ваше устройство столкнулось с проблемой и нуждается в перезагрузке".

Позже появилась информация, что в будущем также может появиться и "черный экран смерти".

Некоторые пишут, что переход от синего экрана к зеленому знаменует целый конец эпохи.

Напомним, в июле прошлого года В Сети стали появляться сообщения о сбоях в работе сервисов Microsoft. Это повлияло на работу ряда банков, авиакомпаний и аэропортов, а также телеканалов и других компаний по всему миру. Пользователи жаловались на появление "синего экрана смерти" на устройствах с Windows 10.

Значительный сбой в работе Microsoft привел к остановке работы ряда авиакомпаний - сообщения о проблемах поступали из аэропортов по всему миру. Позже в Microsoft комментировали глобальный сбой в их системе.

Также стало известно, что неполадки в системе ПО не повлияли на работу аэропортов в Казахстане. В Минцифры также заявили, что сбой в работе операционной системы Microsoft не повлиял на государственные IT-сервисы.

Позже выяснилось, что глобальный сбой техники на операционной системе Windows мог возникнуть из-за соглашения между Microsoft и Еврокомиссией.