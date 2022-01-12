Интересную особенность обнаружили в Windows 11

Windows 11. Кадр видео: Twitter/@Windows

Операционная система Windows 11 может работать с таким устаревшим носителем данных, как дискета, передает Windows Latest.

В операционной системе Windows 10 и других более ранних версиях по умолчанию указывается значение А:\. Последнее является обозначением дисковода при чтении дискет. Теперь же в Windows 11 система может самостоятельно определять дискету, которая подключена к компьютеру через устройство чтения.

Кроме того, вместе с этим можно по-другому установить драйверы. Для этого необходимо перейти к пути, где будут доступны драйверы, используя диспетчер устройств.

Новая операционная система Windows 11 стала доступна для пользователей в октябре прошлого года. Предстоящей весной ожидается крупное обновление.

Напомним, эксперт рассказал, кому не стоит устанавливать новую операционную систему. Также инсайдеры сообщили о снижении производительности процессов AMD после установки Windows 11. Игровая производительность была снижена на 15 процентов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/1950808-interesnuyu-osobennost-obnaruzhili-v-windows-11/