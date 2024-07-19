В Microsoft прокомментировали глобальный сбой в их системе

Представители Microsoft прокомментировали сбои в работе сервисов, которые сейчас отмечаются в ряде стран мира, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт отчетов компании.

Представители Microsoft на сайте отчетов компании сообщили о состоянии облачного программного обеспечения Azure: примерно с 21:56 UTC 18 июля 2024 года (02:56 19 июля по времени Астаны) у части клиентов возникли проблемы с несколькими службами Azure.

Отмечается, что наблюдались сбои в операциях по управлению службами, а также с подключением или доступностью служб.

"Мы знаем об этой проблеме и привлекли несколько команд. Мы определили основную причину. (...) Большинство служб сейчас восстановлено. Небольшая подгруппа служб все еще испытывает остаточное воздействие. Затронутые клиенты продолжат общаться через портал работоспособности служб Azure", – заявили в компании.

Ранее в Сети стали появляться сообщения о сбоях в работе сервисов Microsoft. Это повлияло на работу ряда банков, авиакомпаний и аэропортов, а также телеканалов и других компаний по всему миру.

Согласно информации на официальном сайте компании, Microsoft – мировой лидер в области информационных технологий, поставляющий широкий диапазон устройств и сервисов, программного обеспечения и IT-услуг. Одна из крупнейших в мире корпораций, работающая в более чем 190 странах мира.