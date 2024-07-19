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Сбой в системе Microsoft парализовал работу банков, аэропортов и других компаний по всему миру

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Здание Microsoft
Здание Microsoft. Иллюстративное фото: pexels.com

В Сети стали появляться сообщения о сбоях в работе сервисов Microsoft. Это повлияло на работу ряда банков, авиакомпаний и аэропортов, а также телеканалов и других компаний по всему миру.

Как пишет CNN, значительный сбой в работе Microsoft привел к остановке работы таких американских авиакомпаний, как Frontier Airlines, Allegiant и SunCountry.

При этом отмечается, что сегодня утром, по данным Федерального управления гражданской авиации США, все рейсы нескольких крупных авиакомпаний страны, включая Delta, United и American Airlines, были отменены из-за проблем со связью.

Представители аэропорта Берлина в официальном аккаунте в соцсети X заявили, что по техническим причинам могут наблюдаться задержки в регистрации.

Также, как сообщает в соцсети X компания-оператор Aena, занимающаяся управлением аэропортов, аэропорты Испании столкнулись с "инцидентом в компьютерной системе", что может привести к задержкам рейсов.

По информации пражского аэропорта, в аэропорту Праги произошел сбой в работе глобальной системы регистрации. В результате некоторые вылеты задерживаются.

Лондонский аэропорт Гатвик сообщил в X, что из-за глобальных проблем Microsoft пассажиры могут столкнуться с некоторыми задержками при регистрации и прохождении контроля безопасности.

"Пассажирам следует прибыть к обычному времени регистрации. Мы приносим извинения за любые неудобства и работаем над скорейшим решением проблемы", – говорится в сообщении.

О возникших проблемах, по данным РИА Новости, заявляют также Turkish Airlines, ирландская Ryanair, индийские SpiceJet и Indigo, аэропорты Эдинбурга и Схипхол в Нидерландах.

На Аляске из-за сбоя связи местные жители не могут позвонить в службу спасения 911 и на другие номера.

В Японии клиенты сети ресторанов быстрого питания McDonald's не могут оформить заказы или расплатиться картой. Около трети заведений прекратили работу, только в некоторых принимают наличные.

По информации австралийского телеканала ABC, в Австралии сбой затронул множество компаний и правительственных учреждений, операторов связи, веб-сайты СМИ, банки, платежные системы и авиакомпании. При этом у самого ABC, как и у нескольких других СМИ, произошел серьезный сбой в работе сети.

В аэропорту Сиднея несколько крупных авиакомпаний не могут зарегистрировать пассажиров, а прилетевшие люди не могут получить свой багаж.

По информации РБК, британский телеканал Sky News прервал вещание на фоне сбоя в работе операционной системы Windows, затронувшего IT-системы по всему миру.

"Большая часть наших новостей по-прежнему доступна онлайн, и мы прилагаем все усилия, чтобы восстановить работу всех служб", – сказал исполнительный директор телеканала Дэвид Роудс.

По информации сервиса The Register, по всему миру наблюдается сбой в работе устройств с системой Windows. Это связано с ошибкой в обновлении от поставщика решений информационной безопасности CrowdStrike. Пользователи жалуются на появление "синего экрана смерти" на устройствах с Windows 10.

При этом представители Microsoft на своем сайте отчетов о состоянии облачного программного обеспечения Azure сообщили, что примерно с 21:56 UTC 18 июля 2024 года (02:56 19 июля по времени Астаны) у части клиентов возникли проблемы с несколькими службами Azure. Наблюдались сбои в операциях по управлению службами, а также с подключением или доступностью служб.

"Мы знаем об этой проблеме и привлекли несколько команд. Мы определили основную причину. (...) Большинство служб сейчас восстановлено. Небольшая подгруппа служб все еще испытывает остаточное воздействие. Затронутые клиенты продолжат общаться через портал работоспособности служб Azure", – заявили в компании.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2136798-sboy-v-rabote-microsoft-paralizoval-rabotu-ryada-aeroportov-i-aviakompaniy/

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