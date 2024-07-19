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Глобальный сбой в Microsoft: о состоянии казахстанских систем высказались в Минцифры

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Программист
Программист. Иллюстративное фото: pexels.com

В МЦРИАП рассказали, что глобальный сбой в работе операционной системы Microsoft не повлиял на государственные IT-сервисы, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

"В связи с глобальным сбоем в работе операционной системы Microsoft, который вывел из строя аэропорты и IT-сервисы в ряде стран, сообщаем следующее:

На данный момент сбоев в работе критических инфраструктур и государственных IT-сервисов не зафиксировано. Жалобы не поступали, все системы функционируют в штатном режиме. Министерство цифрового развития следит за ситуацией", - говорится в сообщении Минцифры в Telegram.

Напомним, что сегодня в работе сервисов Microsoft произошел глобальный сбой. В результате это повлияло на работу ряда банков, авиакомпаний и аэропортов, а также телеканалов и других компаний по всему миру.

Так, например, на Аляске из-за сбоя связи местные жители не могли позвонить в службу спасения 911 и на другие номера. А в Японии клиенты сети ресторанов быстрого питания McDonald's не сумели оформить заказы или расплатиться картой.

О сегодняшней ситуации высказались также представители аэропортов Алматы и Астаны. В обеих воздушных гаванях никаких нештатных инцидентов не было.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2136993-globalnyy-sboy-v-microsoft-zayavlenie-o-sostoyanii-kazahstanskih-sistem-sdelali-v-mincifry/

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