Павел Дуров назвал WhatsApp "дешевой, разбавленной имитацией Telegram"

Основатель мессенджера Telegram заявил, что число активных пользователей приложения - более миллиарда, и высказался в адрес конкурента, мессенджера WhatsApp, передает NUR.KZ.

Павел Дуров написал в своем канале, что у мессенджера Telegram более 1 миллиарда активных пользователей в месяц, что сделало его вторым по популярности приложением для обмена сообщениями в мире (после китайского WeChat).

Бизнесмен привел немного статистики - по его словам, в среднем каждый пользователь открывает Telegram 21 раз в день и проводит в приложении 41 минуту каждый день.

Прибыль компании составила 547 миллионов долларов в 2024 году, отметил Дуров и высказался о конкуренте - мессенджере WhatsApp.

"WhatsApp - дешевая, разбавленная имитация Telegram. В течение многих лет они отчаянно пытались скопировать наши инновации, сжигая миллиарды на лоббистских и PR-кампаниях, чтобы замедлить нас. Они потерпели неудачу. Telegram вырос, стал прибыльным и - в отличие от нашего конкурента - сохранил свою независимость", - написал он и заявил, что "мы только начинаем".

Напомним, осенью прошлого года основатель мессенджера Telegram заявил, что сделан первый шаг на пути превращения мессенджера в видеоплатформу.

Между тем команда Telegram также рассказала о новых функциях мессенджера. В их числе, помимо обновлений, касающихся видео - время последнего изменения сообщений, прикрепление фотографий и видео к уже отправленным сообщениям, увеличенные лимиты для мини-приложений, новые возможности монетизации для разработчиков и многое другое.

Напомним, в начале сентября, после освобождения Дурова из-под ареста, стало известно, что Telegram обновил политику модерации: в мессенджере появилась возможность сообщать модераторам о "незаконном контенте" в чатах и частных группах.

А позже сам Дуров обратился к пользователям мессенджера, сообщив об обновлении условий обслуживания и политики конфиденциальности.

"Мы ясно дали понять, что IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает наши правила, могут быть раскрыты соответствующим органам власти в ответ на обоснованные юридические запросы", - написал Дуров.

При этом позже Дуров опубликовал новый пост, в котором заявил, что процесс раскрытия IP-адресов и телефонов был налажен еще с 2018 года. По его словам, если команда мессенджера получала правильно оформленный юридический запрос, проводилась проверка, после чего данные опасных преступников раскрывались.

Добавим, 15 марта стало известно, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров уехал из Франции. По информации местных СМИ, его отъезд был осуществлен с разрешения судебных органов.

Позже Дуров опубликовал первый пост после своего отбытия из Франции - бизнесмен поблагодарил следственных судей и своих адвокатов.