Дуров: Telegram сделал первый шаг к тому, чтобы стать видеоплатформой
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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в своем канале заявил, что сделан первый шаг на пути превращения мессенджера в видеоплатформу, передает NUR.KZ.
"Сегодня большой день — Telegram сделал первый шаг к тому, чтобы стать видеоплатформой", – написал Дуров.
Он рассказал о некоторых нововведениях, введенных командой мессенджера. Так, в Telegram появилась ускоренная загрузка медиа. Теперь приложение автоматически выбирает оптимальное качество видео в зависимости от скорости интернет-соединения.
"До сих пор видео на каналах отображались в том же формате, в котором они были загружены, что часто требовало от пользователей ожидания и загрузки гигабайт только для того, чтобы посмотреть короткий клип
Однако с сегодняшним обновлением серверы Telegram будут сжимать популярные видео в несколько вариантов качества и оптимизировать их для потоковой передачи. Теперь, когда вы смотрите видео, Telegram автоматически выбирает наиболее подходящее качество на основе скорости вашего соединения", – проинформировал основатель мессенджера.
Помимо этого, после обновления пользователи также могут управлять скоростью при просмотре видео, смотреть время последнего изменения сообщений и многое другое.
Между тем команда Telegram также рассказала о новых функциях мессенджера. В их числе, помимо обновлений, касающихся видео – время последнего изменения сообщений, прикрепление фотографий и видео к уже отправленным сообщениям, увеличенные лимиты для мини-приложений, новые возможности монетизации для разработчиков и многое другое.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2181512-durov-telegram-sdelal-pervyy-shag-k-tomu-chtoby-stat-videoplatformoy/