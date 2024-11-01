Дуров: Telegram сделал первый шаг к тому, чтобы стать видеоплатформой

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в своем канале заявил, что сделан первый шаг на пути превращения мессенджера в видеоплатформу, передает NUR.KZ.

"Сегодня большой день — Telegram сделал первый шаг к тому, чтобы стать видеоплатформой", – написал Дуров.

Он рассказал о некоторых нововведениях, введенных командой мессенджера. Так, в Telegram появилась ускоренная загрузка медиа. Теперь приложение автоматически выбирает оптимальное качество видео в зависимости от скорости интернет-соединения.

"До сих пор видео на каналах отображались в том же формате, в котором они были загружены, что часто требовало от пользователей ожидания и загрузки гигабайт только для того, чтобы посмотреть короткий клип

Однако с сегодняшним обновлением серверы Telegram будут сжимать популярные видео в несколько вариантов качества и оптимизировать их для потоковой передачи. Теперь, когда вы смотрите видео, Telegram автоматически выбирает наиболее подходящее качество на основе скорости вашего соединения", – проинформировал основатель мессенджера.

Помимо этого, после обновления пользователи также могут управлять скоростью при просмотре видео, смотреть время последнего изменения сообщений и многое другое.

Между тем команда Telegram также рассказала о новых функциях мессенджера. В их числе, помимо обновлений, касающихся видео – время последнего изменения сообщений, прикрепление фотографий и видео к уже отправленным сообщениям, увеличенные лимиты для мини-приложений, новые возможности монетизации для разработчиков и многое другое.