Top.Mail.Ru
Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Microsoft назвала соглашение с Евросоюзом возможной причиной крупнейшего сбоя

Опубликовано:

Логотип Microsoft на здании
Офис Microsoft. Иллюстративное фото: Beata Zawrzel/NurPhoto/Getty Images

Глобальный сбой техники на операционной системе Windows возник из-за соглашения между Microsoft и Еврокомиссией о предоставлении доступа к программному обеспечению, сообщает The Wall Street Journal.

Газета в своем специальном материале разбиралась в причинах крупнейшего сбоя, который произошел на операционной системе Windows. Издание пришло к выводу, что сбой возник из-за соглашения между Microsoft и Еврокомиссией о предоставлении доступа к программному обеспечению.

"Представитель Microsoft заявил, что фирма не может законно оградить свою операционную систему так же, как это сделала Apple, из-за соглашения с Еврокомиссией, заключенного после жалобы.

В 2009 году Microsoft согласилась предоставить разработчикам защитного ПО такой же уровень доступа к Windows, как и у самой Microsoft", - цитирует издание статью.

Отмечается, что открытая структура Windows позволяет разработчикам создавать "мощное программное обеспечение, взаимодействующее с операционной системой на очень глубоком уровне". В то же время, когда происходит ошибка, "ее результат может стать катастрофическим", что и произошло.

Программное обеспечение компании Crowdstrike, отвечающее за безопасность, имело высший доступ - к ядру операционной системы. И сбой в обновлении сторонней программы привел к "синему экрану смерти" в масштабах всей планеты - "падению" 8,5 млн систем Windows по всему миру.

"Хотя это меньше одного процента всех компьютеров с Windows в мире, последствия оказались очень значительными, так как продукцией Crowdstrike пользуются в первую очередь корпорации.

В Microsoft подчеркнули, что проблем удалось бы избежать, если бы доступ к ядру имела только сама Microsoft. Однако Еврокомиссия с начала 2000-х настойчиво обвиняла авторов широко распространенной Windows в обладании несправедливыми конкурентными преимуществами", - сообщили в статье.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2138715-microsoft-nazvala-soglashenie-s-evrosoyuzom-vozmozhnoy-prichinoy-krupneyshego-sboya/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie