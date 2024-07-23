Microsoft назвала соглашение с Евросоюзом возможной причиной крупнейшего сбоя

Глобальный сбой техники на операционной системе Windows возник из-за соглашения между Microsoft и Еврокомиссией о предоставлении доступа к программному обеспечению, сообщает The Wall Street Journal.

Газета в своем специальном материале разбиралась в причинах крупнейшего сбоя, который произошел на операционной системе Windows. Издание пришло к выводу, что сбой возник из-за соглашения между Microsoft и Еврокомиссией о предоставлении доступа к программному обеспечению.

"Представитель Microsoft заявил, что фирма не может законно оградить свою операционную систему так же, как это сделала Apple, из-за соглашения с Еврокомиссией, заключенного после жалобы.

В 2009 году Microsoft согласилась предоставить разработчикам защитного ПО такой же уровень доступа к Windows, как и у самой Microsoft", - цитирует издание статью.

Отмечается, что открытая структура Windows позволяет разработчикам создавать "мощное программное обеспечение, взаимодействующее с операционной системой на очень глубоком уровне". В то же время, когда происходит ошибка, "ее результат может стать катастрофическим", что и произошло.

Программное обеспечение компании Crowdstrike, отвечающее за безопасность, имело высший доступ - к ядру операционной системы. И сбой в обновлении сторонней программы привел к "синему экрану смерти" в масштабах всей планеты - "падению" 8,5 млн систем Windows по всему миру.

"Хотя это меньше одного процента всех компьютеров с Windows в мире, последствия оказались очень значительными, так как продукцией Crowdstrike пользуются в первую очередь корпорации.

В Microsoft подчеркнули, что проблем удалось бы избежать, если бы доступ к ядру имела только сама Microsoft. Однако Еврокомиссия с начала 2000-х настойчиво обвиняла авторов широко распространенной Windows в обладании несправедливыми конкурентными преимуществами", - сообщили в статье.