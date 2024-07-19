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"Пиратское" ПО и рукописные посадочные талоны: как отреагировали на сбой Microsoft в Казахстане и в мире

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Логотип Microsoft на здании
Офис Microsoft. Иллюстративное фото: Beata Zawrzel/NurPhoto/Getty Images

Сбой в работе программного обеспечения от компании Microsoft нарушил деятельность банков, аэропортов и других компаний сегодня по всему миру. Однако казахстанские сервисы неполадки не затронули.

Массовый сбой в работе системы Windows стал не только причиной проблем во множестве мировых организаций, но и источником шуток и встревоженных комментариев как в Казахстане, так и в мире.

"Пора снова на бумажные документы переходить", "Только у нас все чики-чики, сбоев нет, мы впереди планеты всей. Ура, товарищи", "Вот так вырубят свет – и будет вам и цифровизация, и ИИ, и даже зарплата", – отмечали читатели NUR.KZ.

А в казахстанских соцсетях пользователи шутят на тему того, что в Казахстане все работает, потому что большинство пользователей работают на "пиратской" версии ПО.

"А знаете почему у нас нет сбоя с "виндой"? Потому что везде "пиратка" стоит", "В Казахстане ПО пиратское – и все норм работает", – писали комментаторы.

При этом в англоязычном сегменте интернета уже появилась масса шуток и мемов о произошедшем.

Так, глава соцсети X Илон Маск на своей странице опубликовал насмешливый пост, намекая, что его соцсеть продолжает работать несмотря на глобальный сбой.

"Все остальное "упало", а это приложение продолжает работать", – говорится в подписи.

Другие пользователи тоже активно упражняются в остроумии.

"Тем временем в штабквартире Microsoft", – подписали пользователи ролик с попугаем на клавиатуре ноутбука.

Многие при этом благодарили Microsoft за сокращенный рабочий день.

А один из пользователей показал уникальный посадочный талон на самолет, выписанный ему от руки в аэропорту в Индии.

Напомним, сегодня в Сети стали появляться сообщения о сбоях в работе сервисов Microsoft. Это повлияло на работу ряда банков, авиакомпаний и аэропортов, а также телеканалов и других компаний по всему миру.

В Microsoft комментировали глобальный сбой в их системе.

Позже стало известно, что неполадки в системе ПО не повлияли на работу аэропортов в Казахстане. В Минцифры также заявили, что сбой в работе операционной системы Microsoft не повлиял на государственные IT-сервисы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2136996-sboy-v-rabote-microsoft-kak-otreagirovali-na-proizoshedshee-v-kazahstane-i-v-mire/

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