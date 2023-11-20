Скандал в OpenAI: уволенный с поста создатель ChatGPT перейдет на работу в Microsoft

Основатель компании OpenIA Сэм Альтман, который был уволен с поста генерального директора в пятницу, присоединится к передовой команде Microsoft. Он также будет заниматься вопросами искусственного интеллекта, передает The Verge.

Сэм Альтман был уволен с поста гендиректора OpenAI в пятницу, 17 ноября. Совет директоров компании выразил неуверенность в способности Альтмана и дальше возглавлять компанию.

После выходных, в течение которых Альтман вел переговоры о своем возможном возвращении в OpenAI, гендиректор Microsoft Сатья Наделла заявил, что Сэм Альтман и соучредитель OpenAI Грег Брокман присоединятся к передовой исследовательской группе Microsoft в области искусственного интеллекта.

"Мы очень рады сообщить, что Сэм Альтман и Грег Брокман вместе с коллегами присоединятся к Microsoft, чтобы возглавить новую исследовательскую группу. Мы с нетерпением ждем начала работы и предоставим им все ресурсы, необходимые для достижения результата", — заявил Сатья Наделла.

Альтман опубликовал пост в соцсети X, в котором подтвердил свой переход в Microsoft. Он также заявил, что его миссия продолжается.

Бывший гендиректор OpenAI был нанят в Microsoft через несколько часов после завершения переговоров о его возможном возвращении на должность. Переговоры не увенчались успехом. Временным гендиректором OpenAI был назначен бывший гендиректор и соучредитель Twitch Эммет Шир.

Microsoft сформировала исследовательскую группу в области искусственного интеллекта сразу после объявления о разработке собственного чипа для технологий искусственного интеллекта. Этот чип можно использовать для обучения больших языковых моделей.

Напомним, ранее мы сообщали, что OpenAI презентовала новую версию ChatGPT с возможностями для слабовидящих, а также с функцией разработки собственных чат-ботов на базе ChatGPT.

Через неделю компания приостановила продажу премиальной версии подписки на ChatGPT Plus из-за кибератак на сервис.