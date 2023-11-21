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500 сотрудников OpenAI пригрозили уйти в Microsoft, если компания не восстановит Сэма Альтмана

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Сэм Альтман
Сэм Альтман. Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Сотрудники OpenAI призвали совет директоров компании уйти в отставку после шокирующего увольнения их бывшего начальника Сэма Альтманаодной из ведущих фигур в области искусственного интеллекта (ИИ) и соучредителя компании.

Более 500 сотрудников OpenAI — компании-создателя популярного бота ChatGPT — подписали письмо, в котором поставили под сомнение компетентность совета директоров и обвинили его в подрыве работы компании.

Они также потребовали восстановления Альтмана на посту генерального директора OpenAI и в случае отказа пригрозили перейти работать в Microsoft, следом за своим боссом.

«Microsoft заверила нас, что в этой новой дочерней компании найдутся должности для всех сотрудников OpenAI, если мы решим присоединиться», — написано в письме.

Главный научный сотрудник и один из основателей OpenAI Илья Суцкевер тоже подписал письмо, несмотря на то, что сам является членом совета директоров, который оказался в центре скандала.

У себя в X (ранее «твиттере»), он написал, что допустил ошибку.

«Теперь я глубоко сожалею о том, что участвовал в действиях совета директоров. Я никогда не хотел причинить вред OpenAI. Я с любовью отношусь ко всему, что мы создали вместе, и я сделаю все, что смогу, чтобы воссоединить компанию», — написал он.

Хаос в Open AI

За прошедшие несколько дней в OpenAI произошла череда труднообъяснимых событий.

В минувшую пятницу совет директоров OpenAI неожиданно уволил предыдущего босса и соучредителя компании Сэма Альтмана в связи с утратой доверия.

В выходные появились предположения, что Альтман может вернуться в компанию, поскольку его увольнение вызвало гневную реакцию как среди сотрудников, так и у инвесторов.

Однако согласно внутренней записке, с которой ознакомилась газета New York Times, в воскресенье вечером совет директоров OpenAI заявил, что «твердо стоит на своем решении, которое является единственным путем продвижения и защиты миссии OpenAI».

В понедельник глава Microsoft Сатья Наделла написал в соцсети X, что Альтман и Грег Брокман (еще один соучредитель, уволившийся в пятницу с поста президента компании) присоединятся к Microsoft, чтобы возглавить «новую передовую исследовательскую группу по искусственному интеллекту».

Затем стало известно, что новым генеральным директором OpenAI назначен Эммет Шир - экс-руководитель стриминговой платформы Twitch.

Шир подтвердил эту новость в соцсети X, назвав свое назначение «возможностью, которая выпадает раз в жизни».

При этом он написал, что увольнение Альтмана было проведено «очень плохо» и «нанесло серьезный ущерб доверию к нам».

Эммет Шир — бывший руководитель и соучредитель стримингового сервиса Twitch. В служебной записке, направленной сотрудникам OpenAI, говорится, что он обладает «уникальным набором навыков, опыта и связей, которые будут способствовать развитию OpenAI».

Как увольняли Альтмана

Увольняя Альтмана в пятницу, OpenAI обвинила его в том, что он «не был последовательно откровенен в общении с советом директоров, что мешало ему выполнять свои обязанности».

Совет директоров не уточнил, в чем именно он не был откровенен.

По словам соучредителя OpenAI Грега Брокмана, все это происходило в ходе наспех организованной видеоконференции Google Meet.

Брокман, который через несколько минут сам был выведен из состава совета директоров, а затем уволился из компании, сказал, что оба они были «шокированы и опечалены» этой новостью.

Стремительность, с которой компания избавилась от своих соучредителей, вызвала немало вопросов. В связи с тем, что в совет директоров входило всего шесть человек (включая Альтмана и Брокмана), появились предположения о том, что за увольнением Альтмана скрываются личные мотивы.

Альтман считается одной из наиболее влиятельных фигур в быстро развивающемся секторе генеративного искусственного интеллекта, и его увольнение вызвало шок в отрасли.

Альтмана поддержали несколько руководителей крупных компаний Кремниевой долины, в частности, бывший глава Google Эрик Шмидт, по мнению которого Альтман «навсегда изменил наш общий мир».

Что бы ни встревожило совет директоров в пятницу, бурная реакция на увольнение Альтмана отодвинула эти опасения на второй план. К тому же представлялось вероятным, что Альтман создаст свою компанию и уведет в нее лучших специалистов по ИИ.

Илон Маск, который вместе с Альтманом стоял у истоков OpenAI, но потом ушел ушел, прокомментировал ситуацию ответом на пост главы Microsoft о том, что Альтман теперь будет работать там.

Отвечая на пост Сатьи Наделлы, Маск написал: «Теперь им придется использовать Teams!»

Маск имел в виду сообщения СМИ о том, что Альтман и Брокман были уволены из OpenAI из-за использования в работе платформы Google Meet, а не Microsoft Teams, при том, что OpenAI получила финансирование в размере 13 млрд долларов от Microsoft. Технологическому гиганту принадлежит около 49% OpenAI.

Принадлежащая Маску соцсеть Х запустила собственный чатбот под названием Grok, и, как считает редактор отдела технологий Би-би-си Зои Кляйнман, возможно, его вполне устраивает драма, раздирающая компанию конкурентов.

По данным сайта The Information, в воскресенье Альтмана и Брокмана пригласили в штаб-квартиру OpenAI в Сан-Франциско для переговоров.

В выходные появились сообщения о том, что его увольнение вызвало недовольство нынешних и бывших сотрудников, опасавшихся, что это может сказаться на предстоящей продаже акций компании на сумму 86 млрд долларов.

Появились и слухи о том, что заволновались и основные инвесторы OpenAI, в том числе Microsoft, который использует технологию OpenAI в своих приложениях и которому принадлежит доля в компании. Наделла, однако, заявил, что партнерство Microsoft и OpenAI сохранится и будет развиваться.

Как считается, OpenAI находится на пике своего развития, в нее вливаются многомиллионные инвестиции, а бот ChatGPT, год назад открытый для широкой публики, используют миллионы людей.

Компания OpenAI начала свою деятельность в 2015 году как некоммерческая организация. В 2019 году она была реструктурирована, и теперь ее поддерживает Microsoft, которой принадлежит доля в компании, оцениваемая в 10 млрд долларов.

Несколько недель назад появились сообщения, что OpenAI ведет переговоры о продаже своих акций инвесторам.

Совет директоров OpenAI возглавляет Илья Суцкевер, в него входят три независимых директора - глава популярного приложения для ответов на вопросы Quora Адам Д'Анджело, технологический предприниматель Таша Макколи и исследователь искусственного интеллекта Хелен Тернер из Джорджтаунского центра безопасности и новейших технологий.

Компания заявила, что члены совета директоров не имеют акций компании и что их основной обязанностью является «продвижение миссии OpenAI и сохранение принципов ее устава».

Альтман стал лицом стремительного роста компании, а многие считают его лицом всей индустрии.

Он выступал на слушаниях в Конгрессе США, где обсуждались возможности и риски, которые представляет новая технология, а также участвовал в первом в мире саммите по безопасности ИИ, состоявшемся в Великобритании в начале ноября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2046759-500-sotrudnikov-openai-prigrozili-uyti-v-microsoft-esli-kompaniya-ne-vosstanovit-sema-altmana/

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