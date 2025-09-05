На сбой YouTube пожаловались пользователи в Казахстане и России
Сбой YouTube произошел в Казахстане и России - жалобы на работу видеохостинга оставляют жители Астаны, Алматы и Петропавловска, а также Москвы и Санкт-Петербурга, передает NUR.KZ.
Согласно данным сайта Downradar, сегодня с 15:00 начало поступать множество жалоб на неработающий YouTube. Казахстанцы отмечают сбои в работе видеохостинга в Астане, Алматы, Петропавловске, Караганде и Павлодаре.
Жалобы россиян поступают из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга. Также на работу YouTube пожаловались несколько пользователей из Варшавы.
Напомним, вчера, 4 сентября, пользователи со всего мира пожаловались на сбой в работе поисковой системы Google.
Также некоторые пользователи Kcell и Аctiv столкнулись с проблемами с доступом к интернету - в компании назвали причину и принесли извинения за временные неудобства.
Ранее в июне глобальный сбой произошел в работе ChatGPT.
В начале года казахстанцы пожаловались на сбои в работе интернета, в феврале глобальный сбой произошел в WhatsApp.
