На сбой YouTube пожаловались пользователи в Казахстане и России

Сбой YouTube произошел в Казахстане и России - жалобы на работу видеохостинга оставляют жители Астаны, Алматы и Петропавловска, а также Москвы и Санкт-Петербурга, передает NUR.KZ.

Согласно данным сайта Downradar, сегодня с 15:00 начало поступать множество жалоб на неработающий YouTube. Казахстанцы отмечают сбои в работе видеохостинга в Астане, Алматы, Петропавловске, Караганде и Павлодаре.

Жалобы россиян поступают из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга. Также на работу YouTube пожаловались несколько пользователей из Варшавы.

Сбой YouTube. Фото: downradar.ru

Напомним, вчера, 4 сентября, пользователи со всего мира пожаловались на сбой в работе поисковой системы Google.

Также некоторые пользователи Kcell и Аctiv столкнулись с проблемами с доступом к интернету - в компании назвали причину и принесли извинения за временные неудобства.

Ранее в июне глобальный сбой произошел в работе ChatGPT.

В начале года казахстанцы пожаловались на сбои в работе интернета, в феврале глобальный сбой произошел в WhatsApp.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.