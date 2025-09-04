Cбой в работе Kcell и Аctiv прокомментировали в компании
Некоторые пользователи Kcell и Аctiv сегодня столкнулись с проблемами с доступом к интернету - в компании назвали причину, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "Kcell".
Пользователи отмечали, что не могли воспользоваться мобильным интернетом в течение некоторого времени - не работали мессенджеры и другие приложения, требующие доступ к Сети.
В Telegram-канале Astanovka_98 сообщалось, что жители столицы пожаловались на связь. Пользователи в комментариях подтвердили, что испытывают проблемы.
"Activ, пропал интернет", "У меня "Актив", вообще жесть, не ловит", "Kcell, пропал интернет", "Несколько минут не было связи и интернета", "Activ упал", - писали они.
В пресс-службе компании корреспонденту NUR.KZ рассказали о случившемся.
"Наблюдалось кратковременная потеря передачи данных. К 16:15 работа сети была восстановлена. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание", - заявили в компании.
