В работе Google произошел сбой
Опубликовано:
Сегодня, 4 сентября, пользователи со всего мира жалуются на сбой в работе поисковой системы Google, начавшийся около 12:00 (по времени Астаны), передает NUR.KZ.
Согласно данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, пользователи со всего мира жалуются на сбой в работе Google.
По данным сайта, сбои начались около 12:00. Наибольшее количество жалоб фиксируется в Германии и Нидерландах. Также сообщения о проблемах поступают из Великобритании, Франции, Италии, Франции, США, Индии и других стран.
Большинство пользователей сервиса жалуются на неполадки, связанные с поиском по запросам. Также сообщается о сбоях в работе веб-сайта и сложностях со входом в учетную запись.
При этом в некоторых комментариях отмечается, что Google работает в России и Украине, но перестает работать с включенным VPN.
Напомним, ранее в июне глобальный сбой произошел в работе ChatGPT.
В начале года казахстанцы пожаловались на сбои в работе интернета, в феврале глобальный сбой произошел в WhatsApp.
А вчера мы писали о том, что казахстанец получил штраф в размере 1,3 млн тенге из-за технического сбоя в системе парковки аэропорта Алматы.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2282403-v-rabote-google-proizoshel-sboy/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах