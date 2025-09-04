В работе Google произошел сбой

Сегодня, 4 сентября, пользователи со всего мира жалуются на сбой в работе поисковой системы Google, начавшийся около 12:00 (по времени Астаны), передает NUR.KZ.

Согласно данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, пользователи со всего мира жалуются на сбой в работе Google.

По данным сайта, сбои начались около 12:00. Наибольшее количество жалоб фиксируется в Германии и Нидерландах. Также сообщения о проблемах поступают из Великобритании, Франции, Италии, Франции, США, Индии и других стран.

Сбой Google. Фото: downdetector.com

Большинство пользователей сервиса жалуются на неполадки, связанные с поиском по запросам. Также сообщается о сбоях в работе веб-сайта и сложностях со входом в учетную запись.

При этом в некоторых комментариях отмечается, что Google работает в России и Украине, но перестает работать с включенным VPN.

Напомним, ранее в июне глобальный сбой произошел в работе ChatGPT.

В начале года казахстанцы пожаловались на сбои в работе интернета, в феврале глобальный сбой произошел в WhatsApp.

А вчера мы писали о том, что казахстанец получил штраф в размере 1,3 млн тенге из-за технического сбоя в системе парковки аэропорта Алматы.

