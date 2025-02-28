В работе WhatsApp произошел глобальный сбой

В работе мессенджера WhatsApp, принадлежащего корпорации Meta, произошел глобальный сбой - на перебои жалуются пользователи из разных стран.

О сбое свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

По информации сервиса, неполадки с мессенджером начались примерно в 20:30 по времени Астаны. Количество жалоб уже превысило 8 тысяч. На сбои жалуются пользователи из Канады, США, Италии, Латвии и России.

Более половины пользователей Downdetector пожаловались на сложности с отправкой сообщений, еще 37% сообщили о проблемах с подключением к серверу. 11% рассказали о неполадках в работе приложения.

В работе других сервисов Meta проблем не наблюдается, следует из статистики Downdetector.

Напомним, в октябре этого года казахстанцы жаловались на сбой в работе приложения Telegram. Поблемы возникли у казахстанцев и жителей других стран.

В августе у пользователей также наблюдались проблемы с работой Тelegram и WhatsApp.

Другой сбой произошел в апреле, когда были жалобы на работу сервисов Apple и мессенджера компании Meta - WhatsApp.