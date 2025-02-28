Технологии

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

В работе WhatsApp произошел глобальный сбой

Опубликовано:

Телефон с WhatsApp
WhatsApp. Иллюстративное фото: pexels.com

В работе мессенджера WhatsApp, принадлежащего корпорации Meta, произошел глобальный сбой - на перебои жалуются пользователи из разных стран.

О сбое свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

По информации сервиса, неполадки с мессенджером начались примерно в 20:30 по времени Астаны. Количество жалоб уже превысило 8 тысяч. На сбои жалуются пользователи из Канады, США, Италии, Латвии и России.

Более половины пользователей Downdetector пожаловались на сложности с отправкой сообщений, еще 37% сообщили о проблемах с подключением к серверу. 11% рассказали о неполадках в работе приложения.

В работе других сервисов Meta проблем не наблюдается, следует из статистики Downdetector.

Напомним, в октябре этого года казахстанцы жаловались на сбой в работе приложения Telegram. Поблемы возникли у казахстанцев и жителей других стран.

В августе у пользователей также наблюдались проблемы с работой Тelegram и WhatsApp.

Другой сбой произошел в апреле, когда были жалобы на работу сервисов Apple и мессенджера компании Meta - WhatsApp.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2224623-v-rabote-whatsapp-proizoshel-globalnyy-sboy/