"Перестал отвечать": глобальный сбой произошел в работе ChatGPT

Пользователи по всему миру пожаловались на сбой чата GPT - свидетельствуют данные Downdetector. Юзеры отмечают, что чат перестал отвечать на вопросы, передает NUR.KZ.

Жаловаться на проблемы с чатом GPT пользователи начали сегодня после 14 часов (по времени Астаны), однако пик отзывов о плохой работе пришелся на последний час.

"Не генерирует ответ на запрос", " Не работает сегодня, в чем дело? Я плачу за подписку", "Перестал отвечать", "Сайт не загружается", - писали пользователи.

Согласно данным портала, больше всего жалоб поступило от пользователей Windows и iOS.

По информации сайте Downradar, жалобы на работу чат-бота поступали из разных стран мира, в том числе из Казахстана.

Некоторые пользователи отметили, что испытывают различные проблемы с ChatGPT уже в течение недели. Уточняется, что не работает как браузерная версия, так и приложение.

Корреспондент NUR.KZ тоже попытался воспользоваться чатом GPT, к сожалению, чат-бот не ответил.

По информации РБК, проблемы сегодня коснулись не только ChatGPT, но и других инструментов OpenAI, например, Sora (инструмент для преобразования текста в видео на основе ИИ) и API OpenAI.

По информации Британской энциклопедии, ChatGPT - программное обеспечение, позволяющее пользователю задавать ему вопросы, используя разговорный, или естественный, язык.

Система способна отвечать на вопросы, генерировать тексты на разных языках, а также обладает другими функциями.

Чат-бот с генеративным искусственным интеллектом был разработан компанией OpenAI.