"Перестал отвечать": глобальный сбой произошел в работе ChatGPT
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Пользователи по всему миру пожаловались на сбой чата GPT - свидетельствуют данные Downdetector. Юзеры отмечают, что чат перестал отвечать на вопросы, передает NUR.KZ.
Жаловаться на проблемы с чатом GPT пользователи начали сегодня после 14 часов (по времени Астаны), однако пик отзывов о плохой работе пришелся на последний час.
"Не генерирует ответ на запрос", " Не работает сегодня, в чем дело? Я плачу за подписку", "Перестал отвечать", "Сайт не загружается", - писали пользователи.
Согласно данным портала, больше всего жалоб поступило от пользователей Windows и iOS.
По информации сайте Downradar, жалобы на работу чат-бота поступали из разных стран мира, в том числе из Казахстана.
Некоторые пользователи отметили, что испытывают различные проблемы с ChatGPT уже в течение недели. Уточняется, что не работает как браузерная версия, так и приложение.
Корреспондент NUR.KZ тоже попытался воспользоваться чатом GPT, к сожалению, чат-бот не ответил.
По информации РБК, проблемы сегодня коснулись не только ChatGPT, но и других инструментов OpenAI, например, Sora (инструмент для преобразования текста в видео на основе ИИ) и API OpenAI.
По информации Британской энциклопедии, ChatGPT - программное обеспечение, позволяющее пользователю задавать ему вопросы, используя разговорный, или естественный, язык.
Система способна отвечать на вопросы, генерировать тексты на разных языках, а также обладает другими функциями.
Чат-бот с генеративным искусственным интеллектом был разработан компанией OpenAI.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2254023-perestal-otvechat-globalnyy-sboy-proizoshel-v-rabote-chatgpt/