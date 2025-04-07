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Рекламу в Instagram и Facebook запретят в России: подписан закон

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Телефон в руке
Смартфон с приложением Instagram: Unsplash/Solen Feyissa

В России официально запрещено размещать рекламу на ресурсах нежелательных и запрещенных организаций. Это касается соцсетей Instagram и Facebook, в том числе, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как сообщает издание, Владимир Путин подписал закон о запрете рекламы на информационных ресурсах иностранных или международных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, а также на ресурсах компаний, деятельность которых признана экстремистской и запрещена в стране.

Запрет касается Instagram и Facebook - обе площадки, по данным издания, входят в корпорацию Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.

Как следует из указа, в случае решения суда о ликвидации или запрете деятельности общественной или религиозной организации на основании закона "О противодействии терроризму" на интернет-ресурсах такой организации также запрещается распространение рекламы.

Отмечается, что госдума приняла соответствующий законопроект сразу во втором и третьем чтениях в марте, а Совет Федерации одобрил его 2 апреля.

Запрет должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года, пишет издание.

Напомним, в феврале 2022 года Fаcebook частично заблокировали на территории РФ, после Генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к Instagram, а также обратилась в суд с просьбой признать компанию Meta, которой кроме Instagram принадлежат также Facebook и WhatsApp, экстремистской организацией.

Это связано с тем, что в свете событий в Украине компания временно сняла в Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ".

В марте 2022 года Тверской суд Москвы удовлетворил требование Генпрокуратуры России о запрете социальных сетей Facebook и Instagram за экстремистскую деятельность.

Отметим также, что в октябре 2024 года в России заблокировали Discord - мессенджер, который изначально был популярен в среде геймеров, а во время войны в Украине стал активно использоваться военнослужащими. В Роскомнадзоре заявили, что администрация мессенджера нарушает требования российского законодательства и не удаляет "противоправные материалы".

А к концу прошлого года в России ограничили доступ к мессенджеру Viber из-за нарушений требований российского законодательства к организаторам распространения информации.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2233817-reklamu-v-instagram-i-facebook-zapretyat-v-rossii-podpisan-zakon/