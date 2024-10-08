В России заблокировали работу мессенджера Discord

В России заблокировали Discord — мессенджер, который изначально был популярен в среде геймеров, а во время войны в Украине стал активно использоваться военнослужащими. В Роскомнадзоре утверждают, что администрация мессенджера нарушает требования российского законодательства и не удаляет «противоправные материалы».

Как сообщили в Роскомнадзоре, доступ к Discord ограничен «для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, в связи с размещением противоправной информации».

«Власти призывали Discord удалить нелегальный контент, но ответом было бездействие, которое и привело к блокировке», — заявил ТАСС замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

Проблемы с работой Discord российские пользователи начали отмечать в середине сентября. Во вторник еще до того, как Роскомнадзор объявил о блокировке, число жалоб резко выросло, особенно много их поступало из восточной части России.

27 сентября газета «Коммерсант» писала, что мессенджер могут заблокировать «в ближайшие дни» из-за нарушения российского законодательства.

30 сентября суд в Москве оштрафовал Discord за «неудаление запрещенной информации» на 3,5 млн рублей, а на следующий день в Роскомнадзоре заявили, что направили администрации мессенджера требования удалить 947 «противоправных материалов».

По утверждению ведомства, среди этих материалов были в том числе детская порнография и призывы к экстремизму, однако «ряд страниц» так и не были удалены.

Discord изначально создавался для геймеров и киберспортсменов, поскольку позволяет обмениваться голосовыми сообщениями в режиме реального времени.

С началом пандемии Covid-19 платформа стала позиционировать себя как более универсальная, число ее пользователей резко выросло. Среди них много российских подростков.

Мессенджер популярен в том числе среди военных по обе стороны фронта в Украине. Об использовании Discord в командных пунктах ВСУ для управления военными операциями СМИ писали летом 2023 года.

Кроме того, отмечает «Медуза» (объявлена нежелательной в России организацией и «иноагентом») интерфейс мессенджера можно регулярно видеть в видеороликах, снятых в штабах подразделений и соединений российской армии.