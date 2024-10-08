В России заблокировали работу мессенджера Discord
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В России заблокировали Discord — мессенджер, который изначально был популярен в среде геймеров, а во время войны в Украине стал активно использоваться военнослужащими. В Роскомнадзоре утверждают, что администрация мессенджера нарушает требования российского законодательства и не удаляет «противоправные материалы».
Как сообщили в Роскомнадзоре, доступ к Discord ограничен «для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, в связи с размещением противоправной информации».
«Власти призывали Discord удалить нелегальный контент, но ответом было бездействие, которое и привело к блокировке», — заявил ТАСС замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
Проблемы с работой Discord российские пользователи начали отмечать в середине сентября. Во вторник еще до того, как Роскомнадзор объявил о блокировке, число жалоб резко выросло, особенно много их поступало из восточной части России.
27 сентября газета «Коммерсант» писала, что мессенджер могут заблокировать «в ближайшие дни» из-за нарушения российского законодательства.
30 сентября суд в Москве оштрафовал Discord за «неудаление запрещенной информации» на 3,5 млн рублей, а на следующий день в Роскомнадзоре заявили, что направили администрации мессенджера требования удалить 947 «противоправных материалов».
По утверждению ведомства, среди этих материалов были в том числе детская порнография и призывы к экстремизму, однако «ряд страниц» так и не были удалены.
Discord изначально создавался для геймеров и киберспортсменов, поскольку позволяет обмениваться голосовыми сообщениями в режиме реального времени.
С началом пандемии Covid-19 платформа стала позиционировать себя как более универсальная, число ее пользователей резко выросло. Среди них много российских подростков.
Мессенджер популярен в том числе среди военных по обе стороны фронта в Украине. Об использовании Discord в командных пунктах ВСУ для управления военными операциями СМИ писали летом 2023 года.
Кроме того, отмечает «Медуза» (объявлена нежелательной в России организацией и «иноагентом») интерфейс мессенджера можно регулярно видеть в видеороликах, снятых в штабах подразделений и соединений российской армии.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2171766-v-rossii-zablokirovali-rabotu-messendzhera-discord/
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