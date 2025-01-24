Проблемы с интернетом в Казахстане: аэропорт Астаны обратился к пассажирам

Пассажиров аэропорта Астаны попросили подготовить оригиналы документов, удостоверяющих личность, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

В Telegram-канале международного аэропорта имени Нурсултана Назарбаева опубликовано обращение к пассажирам на фоне возникших в стране проблем с доступом к порталу eGov.

"В связи с временным отсутствием доступа к порталу eGov, просим вас позаботиться о наличии оригинала документа, удостоверяющего личность. Электронные версии документов не будут загружаться.

Благодарим за понимание и надеемся на ваше содействие", - сказано в сообщении.

Напомним, сегодня сайты министерств и других правительственных учреждений не открывались при попытке загрузки у казахстанских пользователей - речь шла о сайтах с доменом gov.kz.

Позже в АО "Национальные информационные технологии" прокомментировали сбой. После этого в Минцифры сообщили, что работа сервисов, сопровождаемых АО "НИТ", включая портал eGov.kz, мобильное приложение eGov Mobile, и других, восстановлена.

Также отмечалось, что казахстанцы сегодня пожаловались на сбои в работе интернета - у некоторых перестали работать соцсети.