Top.Mail.Ru
Технологии

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Проблемы с интернетом в Казахстане: аэропорт Астаны обратился к пассажирам

Опубликовано:

Аэропорт Астаны
Аэропорт Астаны. Иллюстративное фото: instagram.com/nqz_airport

Пассажиров аэропорта Астаны попросили подготовить оригиналы документов, удостоверяющих личность, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

В Telegram-канале международного аэропорта имени Нурсултана Назарбаева опубликовано обращение к пассажирам на фоне возникших в стране проблем с доступом к порталу eGov.

"В связи с временным отсутствием доступа к порталу eGov, просим вас позаботиться о наличии оригинала документа, удостоверяющего личность. Электронные версии документов не будут загружаться.

Благодарим за понимание и надеемся на ваше содействие", - сказано в сообщении.

Напомним, сегодня сайты министерств и других правительственных учреждений не открывались при попытке загрузки у казахстанских пользователей - речь шла о сайтах с доменом gov.kz.

Позже в АО "Национальные информационные технологии" прокомментировали сбой. После этого в Минцифры сообщили, что работа сервисов, сопровождаемых АО "НИТ", включая портал eGov.kz, мобильное приложение eGov Mobile, и других, восстановлена.

Также отмечалось, что казахстанцы сегодня пожаловались на сбои в работе интернета - у некоторых перестали работать соцсети.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2214902-problemy-s-internetom-v-kazahstane-aeroport-astany-obratilsya-k-passazhiram/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie