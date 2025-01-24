Сбой в работе госсайтов: в Минцифры сделали новое заявление

Работа сервисов, сопровождаемых АО "НИТ", включая портал eGov.kz, мобильное приложение eGov Mobile и других, восстановлена, передает NUR.KZ со ссылкой на Минцифры.

Как сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, работа сервисов, сопровождаемых АО "НИТ", включая портал eGov.kz, мобильное приложение eGov Mobile, порталы E-license и Открытого правительства, Единую платформу интернет-ресурсов государственных органов, а также сервис "Цифровые документы" восстановлена.

Также восстановлен процесс получения государственных услуг в центрах обслуживания населения и в приложениях банков второго уровня.

Ведомство приносит извинения за доставленные неудобства.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что сайты министерств и других правительственных учреждений не открываются при попытке загрузки у казахстанских пользователей - речь идет о сайтах с доменом gov.kz. Проблема начала наблюдаться сегодня, 24 января, около 12:00.

В АО "Национальные информационные технологии" сообщили, что в связи с техническим сбоем по линии инфраструктуры серверного центра государственных органов наблюдалась временная недоступность ряда сервисов, сопровождаемых АО "НИТ".

Добавим, казахстанцы сегодня пожаловались на сбои в работе интернета - после проблем с доступом на сайты госорганов у некоторых перестали работать соцсети.